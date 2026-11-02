مجموعة الحبتور تقرّر بيع جميع أصولها واستثماراتها في لبنان

أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية، الاثنين، قرار بيع جميع أصولها واستثماراتها في لبنان، بما يشمل الفنادق والعقارات التجارية والسكنية والأراضي وسائر ممتلكاتها، بعد أشهر من إعلان انسحابها من البلاد.

وقالت المجموعة، التي تتخذ من دبي مقرّاً، في بيان، إن مجلس إدارتها قرّر المضيّ قدماً في عملية البيع، عقب دراسة متأنية وتقييم شامل.

وأضافت أن المجلس خلص إلى أن التخارج الكامل من أصول المجموعة واستثماراتها في لبنان يمثّل الخيار الأنسب في المرحلة الراهنة، بما ينسجم مع التزامها بالإدارة المسؤولة للاستثمارات، وحسن توظيف رؤوس الأموال، وحماية مصالحها.

المصدر: أ.ف.ب.