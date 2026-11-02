مقتل 9 أشخاص بتحطّم طائرة في فلوريدا وإجلاء نحو 600 من السكان

قُتل تسعة أشخاص، هم جميع من كانوا على متن طائرة صغيرة من طراز «ليرجت 60»، إثر تحطّمها الأحد في منطقة سكنية بمقاطعة بالم بيتش، جنوب ولاية فلوريدا الأميركية، فيما أُجلي نحو 600 من السكان، من دون ورود تقارير عن إصابات على الأرض، وفق مسؤولين أميركيين.

وقال وزير النقل شون دافي إن الطائرة أقلعت من مدينة أوستن بولاية تكساس متجهةً إلى جزر البهاماس، واصفاً الحادث بأنه «مأساة مروّعة»، ومؤكداً مقتل الأشخاص التسعة الذين كانوا على متنها.

وأعلنت هيئة الطيران الفدرالية أنها ستجري تحقيقاً بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل.

وتحطّمت الطائرة قرب كريستهايفن، وهو حيّ في مقاطعة بالم بيتش، على بُعد نحو 11 كيلومتراً من منتجع مارالاغو الذي يملكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح مفوّض المقاطعة جويل فلوريس أن الطائرة سقطت قرب مدخل متنزّه، مشيراً إلى إجلاء نحو 600 من السكان ونقلهم إلى ملاجئ.

وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس للصحافيين قرب موقع الحادث: «لقد بدت كصاروخ يسقط»، مؤكداً عدم ورود تقارير عن إصابة أي شخص على الأرض.

وأظهرت مقاطع نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يُتحقّق من صحتها، طائرة ترتطم بالأرض بسرعة عالية وبمسار شبه عمودي، محدثةً كرة نار ضخمة ومخلّفةً حفرة مشتعلة قرب طريق مزدحمة.

وكانت تقارير قد أفادت بتعرّض المنطقة لعواصف. وفي تسجيل صوتي نُشر على موقع «لايف إيه تي سي دوت نت»، المتخصص في حركة الملاحة الجوية، يُسمع شخص داخل قمرة القيادة يتحدث عن «اضطرابات جوية متوسطة»، ويقول إن أفراد الطاقم «يتولّون معالجة تشكّل الجليد».

وأشار لاحقاً إلى أن الطائرة «تدخل منطقة هطول أمطار» وتحتاج إلى «الارتفاع»، قبل أن يطلق نداء استغاثة ويقول: «نهبط بمعدل عشرة آلاف قدم في الدقيقة».

وبعد ثوانٍ، أعلن «حالة طوارئ»، فيما كانت الطائرة تهبط بمعدل 20 ألف قدم في الدقيقة، ثم قال: «سنرتطم بالأرض»، قبل انقطاع الاتصالات.

وكان ترامب في مارالاغو الأحد، لكنه غادر على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» عند الساعة 11:55 صباحاً، 16:55 بتوقيت غرينتش، أي قبل نحو ساعة من الحادث. وقد حمل مظلة أثناء صعوده إلى الطائرة.

المصدر: أ.ف.ب.