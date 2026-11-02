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    عربي وإقليمي

    ملك الأردن: لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون تلبية حق الفلسطينيين في أرضهم

      أكد الملك الاردني عبد الله الثاني، الاثنين، أنه «لا أمن ولا استقرار» في الشرق الأوسط «دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في أرضه»، معتبراً أن «الأطماع التوسعية الإسرائيلية تبقى أكبر تهديد لمستقبل المنطقة وآمالها».

      وجاءت تصريحات الملك عبد الله الثاني خلال خطاب العرش الذي ألقاه أمام البرلمان، في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة.

      ويأتي الخطاب وسط توترات إقليمية كبيرة ناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، وعقب انتخابات غير حاسمة في الكيان الإسرائيلي تُطيل، بحكم الأمر الواقع، عمر حكومة بنيامين نتنياهو، التي تكثّف عملياتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية.

      المصدر: أ.ف.ب.

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