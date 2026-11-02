تقارير مصورة | إيران: مقترحنا للمفاوضات قابل للتنفيذ خلال يومين وقواتنا على جهوزية لأي حرب

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المقترح الذي قدمته إيران يشكّل الأساس الرئيسي للمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، مشيراً إلى أنه اختُصر وأصبح بالإمكان تنفيذه بالكامل خلال يومين.

وأوضح بقائي، في مؤتمر صحافي، أن المرونة في المهلة الزمنية تعكس حسن نية الجمهورية الإسلامية ونهجها البنّاء، لافتاً إلى أن تنفيذ الخطة وبدء المفاوضات والعودة السريعة للأمن إلى مضيق هرمز تتوقف بالكامل على سلوك الجانب الأميركي.

وأكد أن مضيق هرمز لن يكون آمناً ما لم يُرفع الحصار البحري وتُنفّذ المطالب الإيرانية المشروعة، مشدداً على استعداد إيران لخوض أي حرب جديدة تُفرض عليها.

وفي سياق متصل، أكد قائد الشرطة الإيرانية الجنرال أحمد رضا رادان أن أي نقطة توجد فيها مصالح للعدو ستكون هدفاً مشروعاً في حال نشوب حرب جديدة، مشيراً إلى أن الجغرافيا لن تكون عائقاً أمام استهدافها.

وأضاف رادان أن الأهداف العسكرية جرى تحديثها، وأن جاهزية القوات المسلحة شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بفترة الحرب السابقة، وذلك بناءً على توجيهات قائد الثورة السيد مجتبى الخامنئي.

المصدر: موقع المنار