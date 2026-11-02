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   21 جمادى الأولى 1448   
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    تراجع خام برنت بنسبة 4% إلى ١٠٨ دولارات للبرميل والخام الأمريكي إلى ما دون ١٠٠ دولار

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