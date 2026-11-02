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    لبنان

    هاشم: ذكرى وعد بلفور تدفعنا إلى قراءة خطر وجودي يستهدفنا كي لا نستسلم للاملاءات

      رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير”  النائب الدكتور قاسم هاشم في بيان أن “ذكرى وعد بلفور الذي منح ارضا لا يملكها ومملكته إلى مجموعات لا تستحقها، كان قرارا استهدف السلم والأمن الدوليين، منذ تلك اللحظة التي انطلقت معها سياسة الظلم والعدوان ولم تتوقف حتى اليوم وينال وطننا من سياسة العدوان النصيب الأكبر”. 

      اضاف:”نقاش الوعد المشؤوم يتجاوز حدود فلسطين ليذكرنا اليوم بما يحاول قادة العدو التهديد باعادة احيائه، للنيل من وطننا سيادة وكرامة ووجودا، ولعل هذه الذكرى تدفعنا لقراءة الخطر الوجودي الذي يستهدفنا ويدفعنا للانتباه والقراءة الدقيقة، كي لا نغرق في الشعارات ونستسلم للاملاءات التي تضع على حافة الانهيار”.

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