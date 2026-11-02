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   02 11 2026   
   21 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 13:57
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    مصدر في الإسعاف والطوارئ: مصابون في غارة من مسيرة إسرائيلية على مركبة بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة

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