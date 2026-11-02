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    لبنان

    حزب الله يحيي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الشهيد المجاهد علي فيصل كنعان

      أحيا حزب الله الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الشهيد المجاهد علي فيصل كنعان وعائلته، خلال احتفال تأبيني أقامه في بلدة العلاق، حيث اعتبر الباحث السياسي بلال اللقيس أن المقاومة في لبنان عملت منذ انطلاقتها على الحفاظ على الذات والوجود والهوية والاستقلال، وصون القيم والمرتكزات الوطنية والتاريخية، إلى جانب السعي لتحرير الأرض ومقارعة الاحتلال.

      وحذّر اللقيس من محاولات تشتيت هذه القيم وإضعاف الحضور السياسي للمكوّن الأساسي للمقاومة، مؤكداً أن «إسرائيل لن تربح الحرب»، وأن مسار الصراع في المنطقة يؤشر إلى ذلك.

      المصدر: موقع المنار

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