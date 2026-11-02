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    لبنان

    السيد فيصل شكر: مسيرة المقاومة مستمرة وانتقد غياب القرار السياسي لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

      أكد نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله، السيد فيصل شكر، أن مسيرة المقاومة ستبقى مستمرة، مشدداً على مواصلة المواجهة مع الولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي حتى تحقيق أهداف المقاومة، ومندداً بالدور الأميركي في دعم الاعتداءات وقتل الأطفال في العالم ولبنان.

      وجاء كلام شكر خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لاستشهاد المجاهد علي أحمد سماحة، في حسينية حي ضهر الصوان ببلدة شمسطار.

      واعتبر شكر أن النظام الذي لا يدافع عن أهله ومواطنيه، ولا يحمي شعبه ولا يتصدى للاعتداءات، هو نظام ساقط لا محالة، موجهاً انتقادات إلى مواقف السلطة اللبنانية، ولا سيما ما يتعلق بعدم منح الجيش اللبناني القرار السياسي اللازم لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

      المصدر: موقع المنار

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