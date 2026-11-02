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   21 جمادى الأولى 1448   
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    لبنان

    النائب إبراهيم الموسوي: ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ستبقى أنجح شعار في مواجهة الاحتلال

      أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب إبراهيم الموسوي، أن الدفاع عن الناس والوطن مسؤولية لا تنفصل عن الانتماء إلى الدولة، مشدداً على أن المقاومة مكوّن من مكوّنات المجتمع والدولة، وأن أبناء الجيش اللبناني، ضباطاً وعسكريين، هم أهل وأبناء وشركاء في المسيرة الوطنية.

      وفي كلمة له خلال الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله في الذكرى السنوية الثانية لشهداء مجزرة بلدة بيت صليبي غربي بعلبك، شدد الموسوي على أن ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» كانت وما زالت وستبقى أنجح شعار، ما دامت الدماء الوطنية تسري في عروق أبناء هذا البلد.

      وأكد أن الوطنيين الداعمين للمقاومة في مواجهة الاحتلال موجودون في مختلف الطوائف والمناطق اللبنانية، ويشكلون شريحة واسعة ترفض الاحتلال الإسرائيلي وترفض الخضوع له.

      المصدر: موقع المنار

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