يعقوب: خاسر من يراهن على الحرب وإمكان القضاء على المقاومة

كتب رئيس حركة “النهج” النائب السابق حسن يعقوب، على منصة “إكس”: “ان رسالة فانس نائب ترامب الى رضائي، ومكالمة ترامب مع نتنياهو، والمفاوضات مع القطريين، تهدف الى تخفيف التصعيد الذي يؤثر على اسعار النفط والاسواق ويجعل شعبية الحزب الجمهوري الاميركي تنخفض، أما في لبنان، فهناك فريق سياسي ما زال يراهن على الحرب وعلى إمكان القضاء على الحزب حتى لو تدمر لبنان، لذلك يضغط بكل الطرق لدفع الجيش الى التصادم مع الحزب، والا على العماد هيكل ان يستقيل. إن رهان هذا الفريق خاسر كما جرى معه في الماضي”.

المصدر: الوكالة الوطنية