النفط يتراجع بأكثر من 3% وسط أجواء عن تقدم في المحادثات التي يجريها الوسيط القطري مع الأميركيين والايرانيين

أفادت وكالة رويترز بانخفاض أسعار النفط بأكثر من 3% في التعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، عقب إجراء مسؤولين إيرانيين وقطريين محادثات لليوم الثالث على التوالي، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وبحلول الساعة 04:07 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.68 دولارات، أو 3.2%، إلى 109.75 دولارات للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 3.43 دولارات، أو 3.3%، إلى 100.69 دولار للبرميل.

وكان خام برنت قد أنهى شهر أكتوبر/تشرين الأول عند أعلى مستوى له في 6 أشهر، وسط مخاوف من تجدد تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة غدا الثلاثاء.

المصدر: رويترز