4 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة مع تجدد الخروقات

استشهد أربعة مواطنين، أحدهم متأثرا بإصابته وأصيب آخرون – الاثنين- في سلسلة غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مع مواصلتها خروقاتها لوقف النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، عبر عمليات نسف وإطلاق نار وقصف مدفعي.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطن أسعد قشطة وإصابة طفلة جراء قصف من مسيرة إسرائيلية في شارع زعرب بمنطقة مفترق بئر 19 في مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد المواطن محمود جهاد محمود قفه (46 عامًا) جراء قصف إسرائيلي في منطقه الياباني شمال غربي مدينة خان يونس.

وفي السياق، استشهد المواطن إبراهيم عامر السعايدة (40 عامًا) إثر شظايا قنبلة “كواد كوبتر” للاحتلال شرقي قرية المصدر وسط قطاع غزة.

واستشهد المواطن يوسف ابو يونس متأثر بجراحه التي أصيب بها بقصف الاحتلال قوة للشرطة أمس بمواصي خانيونس.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية نسف ضخمة في قرية المصدر وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي قرب جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين، وقصف آخر شمالي القطاع.

وفي مدينة غزة، أصيب مواطن برصاص الاحتلال في البطن داخل مخيم اليرموك، كما أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة في المناطق الشرقية من المدينة. وشهدت منطقة السنافور في حي التفاح إصابة مواطنة برصاص جيش الاحتلال خلال الليلة الماضية.

وفي السياق، أطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر النار في محيط شارع النفق شمالي المدينة، خلال ساعات الليلة الماضية.

أما جنوبي القطاع، فقد أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في بحر مدينة خان يونس، بالتزامن مع تجدد إطلاق النار في محيط دوار بني سهيلا شرقي المدينة، وإلقاء طائرات مسيّرة إسرائيلية عددًا من القنابل في محيط دوار أبو حميد وسط خان يونس.

كما اقتحمت مليشيات متعاونة مع الاحتلال مخيم الكرامة، غرب الخط الأصفر قرب دوار بني سهيلا، بغطاء من قوات جيش الاحتلال، وشرعت في تنفيذ مداهمات تخللها إطلاق نار واشتباكات عنيفة في المكان، وأفيد أنها اختطفت العديد من المواطنين.

وفي رفح، أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء المناطق الشمالية الغربية من المدينة.

وتأتي هذه الاعتداءات في أعقاب يوم دامٍ شهده القطاع أمس الأحد، إذ استشهد تسعة مواطنين، بينهم أب وطفله، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام