الاعتداءات الاسرائيلية متواصلة على قرى وبلدات جنوب لبنان

أفاد مراسل المنار اليوم الاثنين أن ملخص الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية مند منتصف ليل الأحد ١ تشرين الثاني حتى السابعة من صباح الاثنين ٢ تشرين الثاني، جاء على الشكل التالي:
أولاً: القصف المدفعي:
- قصف مدفعي استهدف وادي السلوقي لجهة شقراء.
- قصف مدفعي استهدف وادي زبقين.
- قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري.
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة النبطية الفوقا.
ثانياً: عمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة:
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيت ياحون.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة زوطر الشرقية.
المصدر: موقع المنار