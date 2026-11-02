الاعتداءات الاسرائيلية متواصلة على قرى وبلدات جنوب لبنان

أفاد مراسل المنار اليوم الاثنين أن ملخص الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية مند منتصف ليل الأحد ١ تشرين الثاني حتى السابعة من صباح الاثنين ٢ تشرين الثاني، جاء على الشكل التالي:

أولاً: القصف المدفعي:

قصف مدفعي استهدف وادي السلوقي لجهة شقراء. قصف مدفعي استهدف وادي زبقين. قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري. قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة النبطية الفوقا.

ثانياً: عمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة:

تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيت ياحون. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة زوطر الشرقية.

المصدر: موقع المنار