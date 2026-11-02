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    لبنان

    الاعتداءات الاسرائيلية متواصلة على قرى وبلدات جنوب لبنان

      أفاد مراسل المنار اليوم الاثنين أن ملخص الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية مند منتصف ليل الأحد ١ تشرين الثاني حتى السابعة من صباح الاثنين ٢ تشرين الثاني، جاء على الشكل التالي:

      أولاً: القصف المدفعي:

      1. قصف مدفعي استهدف وادي السلوقي لجهة شقراء.
      2. قصف مدفعي استهدف وادي زبقين.
      3. قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري.
      4. قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة النبطية الفوقا.

      ثانياً: عمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة:

      1. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيت ياحون.
      2. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة زوطر الشرقية.

      المصدر: موقع المنار

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