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   21 جمادى الأولى 1448   
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    وزارة الصحة اليمنية: اصابة 7 مواطنين بغارات سعودية استهدفت رصيف ميناء رأس عيسى ومحطة شركة النفط بمديرية باجل في محافظة الحديدة

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