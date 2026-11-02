رسائل مزيفة عن تهديد للسكان بعد اختراق تطبيق وزارة الطوارئ الروسية

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية صباح اليوم الاثنين أن تطبيقها للهواتف المحمولة تعرض “لهجوم سيبراني واسع النطاق” الليلة الماضية.

رسائل مزيفة عن تهديد للسكان بعد اختراق تطبيق وزارة الطوارئ الروسية

وقالت الوزارة في بيان لها إن المواطنين الروس بدأوا يتلقون رسائل جماعية تحمل معلومات مزيفة عن وجود تهديد مزعوم للسكان.

وأكدت الطوارئ الروسية أن نظامها للإنذار يعمل بشكل طبيعي، وأن اختراق التطبيق “لم يؤثر ولا يمكن أن يؤثر على عمل النظام”.

وأوضحت الوزارة أن إخطار المواطنين يتم عبر عدة قنوات رئيسية، هي أنظمة الإنذار الإقليمية والبلدية، بما فيها صفارات الإنذار ومكبرات الصوت، وشبكات الاتصالات (الرسائل النصية القصيرة)، إضافة إلى البث التلفزيوني والإذاعي. أما التطبيق الذي تعرض للهجوم السيبراني فهو مجرد خدمة مساعدة إضافية للإبلاغ، بحسب توضيح وزارة الطوارئ.

وأفادت الوزارة بأن متخصصيها يتخذون كل الإجراءات اللازمة لاستعادة العمل الطبيعي للتطبيق.

جاء ذلك بعد ساعات على إعلان سلاح الجو الأوكراني عن تعرض تطبيق الإنذار من الغارات الجوية في البلاد للاختراق، حيث تم ارسال تنبيهات زائفة إلى الهواتف الذكية، تحذر المواطنين من تهديدات نووية وكيميائية.

المصدر: روسيا اليوم