ميندل: طموحات زيلينسكي منفصلة عن الواقع بشأن اعتماد بديل عن “ستارلينك”

اعتبرت المتحدثة السابقة باسم فلاديمير زيلينسكي، يوليا ميندل، أن طموحاته “انفصلت منذ زمن عن الواقع”، وشككت في إدراكه لقدرات شركة “فاير بوينت” الأوكرانية بديلا عن “ستارلينك”.

وكتبت ميندل في قناتها على “تلغرام”: “بمعرفتي بزيلينسكي، أنا متأكدة تماما من أنه يؤمن بصدق بأن شركته فاير بوينت ستطور نظيرا خاصا بها لنظام ستارلينك، وأن شتيليرمان لا يقل عن إيلون ماسك، وأن فاير بوينت ستصبح العام المقبل أغنى شركة في العالم وستوزع أجهزة ستارلينك الخاصة بها في أنحاء العالم”.

وأشارت بذلك إلى دينيس شتيليرمان، أحد مؤسسي الشركة الأوكرانية، معتبرة أن زيلينسكي يعاني منذ فترة طويلة من مشكلات في قدراته الإدراكية والتحليلية.

وأضافت أن هذه المشكلات، بحسب تقييمها، تحولت تحت تأثير النزاع إلى “نزعة مفرطة إلى تحقيق الحد الأقصى”، وإلى رؤية للعالم أصبحت فيها الطموحات منفصلة عن الواقع. ولم تقدم ميندل أدلة طبية تدعم تقييمها لقدرات زيلينسكي الإدراكية.

وتأتي تصريحاتها بعدما أعلنت المديرة العامة لشركة “فاير بوينت”، إيرينا تيريخ، في مقابلة مع وكالة “رويترز” نشرت في 30 أكتوبر، أن الشركة طورت حلولا تقنية تتيح لمنظوماتها تنفيذ مهام هجومية بعيدة المدى دون الاعتماد على الاتصالات الفضائية التابعة لشركة “سبيس إكس”.

وأوضحت تيريخ أن هذه الحلول توفر ما بين 15 و20% فقط من القدرات التي يمكن تحقيقها في حال إتاحة خدمات “ستارلينك” فوق الأراضي الروسية، مؤكدة أهمية تطوير أنظمة ملاحة لا تعتمد على إشارات خارجية.

وكان زيلينسكي قد صرح في 28 أكتوبر بأن أوكرانيا تواجه تحديات في مجال الاتصالات والأقمار الصناعية، مشددا على ضرورة التعاون مع الدول التي تمتلك القدرات اللازمة لتطوير بدائل تقنية.

وجاء ذلك بعدما أعلن في 24 أكتوبر استعادة خدمات “ستارلينك” و”ستارشيلد” سرعاتها السابقة، عقب قيود أثرت على استخدام القوات الأوكرانية لهذه الأنظمة.

وسبق أن أعلن زيلينسكي في 4 أكتوبر أن بلاده تعمل على تطوير منظومة اتصالات فضائية مشابهة لنظام “ستارلينك” الأمريكي.

المصدر: روسيا اليوم