فلسطين | احتجاجات يمينية في حيفا ترفض مشاركة الأحزاب العربية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المقبلة

تظاهر عشرات النشطاء اليمينيين في مدينة حيفا رفضاً لإمكانية مشاركة الأحزاب العربية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المقبلة، وسط استمرار الجدل حول نتائج الانتخابات الأخيرة ومزاعم التمويل الأجنبي.

وشهدت مدينة حيفا تظاهرة نظمها نشطاء من اليمين الإسرائيلي، رفع خلالها المشاركون لافتات ورددوا هتافات تطالب باستبعاد الأحزاب العربية من أي ائتلاف حكومي مقبل، وذلك بعد أن حققت تلك الأحزاب مكاسب غير مسبوقة في الانتخابات الأخيرة.

وتأتي هذه التظاهرة في ظل تحقيق تجريه أجهزة الأمن الإسرائيلية حول مزاعم تمويل أجنبي لحزب عربي في الانتخابات الأخيرة، وهي مزاعم ينفيها الحزب وقطر على حد سواء، فيما قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية إن “التحقيق لن يمس بنتيجة الاقتراع”.

يُذكر أن الانتخابات الأخيرة لم تمنح أي كتلة أغلبية برلمانية واضحة، إذ حصل معسكر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على 53 مقعداً مقابل 48 لمنافسه غادي آيزنكوت، بينما حصد الحزبان العربيان 19 مقعداً مجتمعين، ما جعلهما طرفاً محتملاً وحاسماً في تشكيل الحكومة المقبلة.

المصدر: وكالة يونيوز