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   21 جمادى الأولى 1448   
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    هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تم التأكد من سلامة جميع أفراد الطاقم ولم يبلغ عن أي أثر بيئي

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