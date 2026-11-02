أمريكا | تسعة قتلى إثر تحطم طائرة صغيرة في فلوريدا

تحطمت طائرة صغيرة من نوع “ليرجت” في أحد أحياء جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص التسعة الذين كانوا فيها، وفق مسؤولين أمريكيين أوضحوا أن الطائرة أقلعت من مدينة أوستن بولاية تكساس باتجاه جزر البهاماس.

وقال وزير النقل شون دافي، في بيان، إن “حادث تحطم الطائرة الذي وقع في مقاطعة بالم بيتش بفلوريدا مأساة مروعة”.

وأوضح دافي أن “الطائرة التي أقلعت من أوستن باتجاه جزر البهاماس تحطمت في الساعة 12,50 بالتوقيت المحلي في مقاطعة بالم بيتش، حيث يملك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتجع مارالاغو”.

وأشار إلى أن الطائرة من طراز ليرجت 60، وهي مخصّصة لرجال الأعمال، لافتا إلى أنها تحطمت في حي سكني.

وأكدت هيئة الطيران الفدرالية الأمريكية هذه المعلومات، قائلة إنها ستجري تحقيقا بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل لتحديد ملابسات الحادث.

وبحسب معلومات أوردها مكتب الشرطة المحلي، فقد تحطمت الطائرة على مسافة نحو عشرة كيلومترات فقط بخط مستقيم من مقر إقامة ترامب الفخم.

المصدر: وكالة يونيوز