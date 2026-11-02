الإثنين   
   02 11 2026   
   21 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 04:31
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    أمريكا | تسعة قتلى إثر تحطم طائرة صغيرة في فلوريدا

      تحطمت طائرة صغيرة من نوع “ليرجت” في أحد أحياء جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص التسعة الذين كانوا فيها، وفق مسؤولين أمريكيين أوضحوا أن الطائرة أقلعت من مدينة أوستن بولاية تكساس باتجاه جزر البهاماس.

      وقال وزير النقل شون دافي، في بيان، إن “حادث تحطم الطائرة الذي وقع في مقاطعة بالم بيتش بفلوريدا مأساة مروعة”.

      وأوضح دافي أن “الطائرة التي أقلعت من أوستن باتجاه جزر البهاماس تحطمت في الساعة 12,50 بالتوقيت المحلي في مقاطعة بالم بيتش، حيث يملك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتجع مارالاغو”.

      وأشار إلى أن الطائرة من طراز ليرجت 60، وهي مخصّصة لرجال الأعمال، لافتا إلى أنها تحطمت في حي سكني.

      وأكدت هيئة الطيران الفدرالية الأمريكية هذه المعلومات، قائلة إنها ستجري تحقيقا بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل لتحديد ملابسات الحادث.

      وبحسب معلومات أوردها مكتب الشرطة المحلي، فقد تحطمت الطائرة على مسافة نحو عشرة كيلومترات فقط بخط مستقيم من مقر إقامة ترامب الفخم.

      المصدر: وكالة يونيوز

      مواضيع ذات صلة

      كندا | كارني يصف محادثاته مع ترامب بشأن التجارة بأنها «جيدة»

      كندا | كارني يصف محادثاته مع ترامب بشأن التجارة بأنها «جيدة»

      آخر التطورات السياسية والعسكرية من طهران يطلعنا عليها مراسلنا محمد حسن قاسم

      آخر التطورات السياسية والعسكرية من طهران يطلعنا عليها مراسلنا محمد حسن قاسم

      دراسات تحذّر من أخطاء روبوتات الدردشة وتضليل الناخبين قبيل الانتخابات الأميركية

      دراسات تحذّر من أخطاء روبوتات الدردشة وتضليل الناخبين قبيل الانتخابات الأميركية