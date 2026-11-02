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وزارة الصحة في حكومة صنعاء: إصابة 7 مواطنين جراء غارات سعودية استهدفت رصيف ميناء رأس عيسى ومحطة شركة النفط بمديرية باجل في محافظة الحديدة
02-11-2026 03:03 صباحًا
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