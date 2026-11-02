الخارجية الروسية: نرفض مساعي الاتحاد الأوروبي لاحتواء روسيا في منطقة القطب الشمالي

أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو ترفض مساعي الاتحاد الأوروبي لتقييد نشاط روسيا في منطقة القطب الشمالي.

وقال مدير قسم القضايا الأوروبية في الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف في تصريح لصحيفة “إزفيستيا”، نشر يوم الاثنين: “سعي الاتحاد الأوروبي، الذي تعكسه استراتيجيته المحدثة في منطقة القطب الشمالي، إلى احتواء روسيا في تلك المنطقة في آن واحد مع الوصول إلى الطريق البحري الشمالي يتخطى كل الحدود”.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن في تشرين الاول / أكتوبر الماضي عن خططه للتصدي لأنشطة روسيا والصين في منطقة القطب الشمالي.

وقالت المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن كايا كالاس في تصريح لصحيفة “تايمز” البريطانية إن الاتحاد يجب أن يعمل مع الولايات المتحدة وكندا من أجل منع روسيا والصين من السيطرة الكاملة على الطريق البحري الشمالي الذي يربط بين آسيا وأوروبا عبر المنطقة القطبية.

وتشمل الخطط الأوروبية بناء كاسحات جليد جديدة وإنشاء مركز عسكري لمتابعة الأنشطة الروسية وتخفيف الحظر الأوروبي على استخراج النفط والغاز في الجرف القاري في منطقة القطب الشمالي وغيرها من الإجراءات لتعزيز الحضور الأوروبي في المنطقة.

المصدر: صحيفة ازفستيا الروسية