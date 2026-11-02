الإثنين   
   02 11 2026   
   21 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 02:57
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين خلال توغل قوة عسكرية داخل مخيم الكرامة بمحيط شركة الاتصالات شرقي مدينة خانيونس

      مواضيع ذات صلة

      الخارجية الروسية: نرفض مساعي الاتحاد الأوروبي لاحتواء روسيا في منطقة القطب الشمالي

      الخارجية الروسية: نرفض مساعي الاتحاد الأوروبي لاحتواء روسيا في منطقة القطب الشمالي

      الخارجية السودانية: حكومة السودان أودعت شكوى ضد إثيوبيا لدى مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي

      الخارجية السودانية: حكومة السودان أودعت شكوى ضد إثيوبيا لدى مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي

      جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف في قرية المصدر وسط قطاع غزة

      جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف في قرية المصدر وسط قطاع غزة