الإثنين   
   02 11 2026   
   21 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 02:56
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    العقود الآجلة لخام برنت تسجل 111.92 دولاراً للبرميل

      مواضيع ذات صلة

      الخارجية الروسية: نرفض مساعي الاتحاد الأوروبي لاحتواء روسيا في منطقة القطب الشمالي

      الخارجية الروسية: نرفض مساعي الاتحاد الأوروبي لاحتواء روسيا في منطقة القطب الشمالي

      قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين خلال توغل قوة عسكرية داخل مخيم الكرامة بمحيط شركة الاتصالات شرقي مدينة خانيونس

      قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين خلال توغل قوة عسكرية داخل مخيم الكرامة بمحيط شركة الاتصالات شرقي مدينة خانيونس

      الخارجية السودانية: حكومة السودان أودعت شكوى ضد إثيوبيا لدى مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي

      الخارجية السودانية: حكومة السودان أودعت شكوى ضد إثيوبيا لدى مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي