قطر | تعرض ناقلة قطرية للغاز الطبيعي المسال لهجوم في مياه الخليج

تعرضت ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية لهجوم بأجسام مجهولة في مياه الخليج مساء الجمعة، على ما أفاد الإعلام الرسمي، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات في أفراد طاقمها أو حدوث تسرب.

وأوردت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة “ناقلات” المشغلة للسفينة، بيانًا جاء فيه أن “ناقلة الغاز الطبيعي المسال المايده تعرّضت لهجوم بأجسام مجهولة أثناء إبحارها في الخليج مساء يوم الجمعة الماضي”.

وأكدت الشركة في بيانها أنه “لم يُصب أي من أفراد الطاقم على متن السفينة، كما لم يُسفر الحادث عن أي تأثير على البيئة”.

وأمس الأحد، أشارت الوكالة البحرية البريطانية UKMTO إلى أن سفينة تجارية أخرى “استُهدفت بمقذوف مجهول”، قد أصدرت إشارة استغاثة.

ويأتي ذلك فيما لا تزال طهران تفرض قيودًا على حركة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط مع أولى الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.

المصدر: وكالة يونيوز