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   21 جمادى الأولى 1448   
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    التحشيدات السعودية تستهدف منازل المواطنين بالقذائف في عزلة الأعبوس بمديرية حيفان في اليمن

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