مقتل تسعة أشخاص بتحطّم طائرة صغيرة في حي سكني بفلوريدا

قُتل تسعة أشخاص، هم جميع من كانوا على متن طائرة صغيرة من طراز «ليرجت»، إثر تحطّمها الأحد في أحد الأحياء السكنية بمقاطعة بالم بيتش، جنوب ولاية فلوريدا الأميركية، وفق مسؤولين أميركيين.

وأوضح المسؤولون أن الطائرة أقلعت من مدينة أوستن بولاية تكساس، وكانت متجهة إلى جزر البهاماس.

وقال وزير النقل الأميركي شون دافي، في بيان: «حادث تحطّم الطائرة الذي وقع اليوم في مقاطعة بالم بيتش بفلوريدا مأساة مروّعة».

وتقع في المقاطعة نفسها منشأة مارالاغو، المنتجع الذي يملكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

المصدر: موقع المنار