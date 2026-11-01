الأحد   
   01 11 2026   
   20 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 23:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المرشح للرئاسة في بلغاريا أندريه غيوروف يعترف بهزيمته في الجولة الثانية من الانتخابات أمام إيليانا يوتوفا

      مواضيع ذات صلة

      اشتباه باختراق تطبيق الإنذار الجوي الأوكراني بعد بثّ تنبيهات عن تهديد إشعاعي

      اشتباه باختراق تطبيق الإنذار الجوي الأوكراني بعد بثّ تنبيهات عن تهديد إشعاعي

      مصادر فلسطينية: مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية لمدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف

      مصادر فلسطينية: مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية لمدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف

      مقتل تسعة أشخاص بتحطّم طائرة صغيرة في حي سكني بفلوريدا

      مقتل تسعة أشخاص بتحطّم طائرة صغيرة في حي سكني بفلوريدا