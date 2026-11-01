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    وزارة الخارجية اليمنية: التصعيد السعودي باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيواجه بردود موجعة له ولمنشآته الممولة لهذه الجرائم

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