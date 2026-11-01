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    عربي وإقليمي

    بحرية حرس الثورة تعلن انفجار ناقلتَي نفط في هرمز وتتهم الجيش الأميركي بدعم عبورهما سرّاً

      أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية انفجار ناقلتَي نفط إثر اصطدامهما بلغم بحري في مسار غير مصرّح به في مضيق هرمز، مشيرةً إلى اشتعال النيران في إحداهما، وهي من فئة ناقلات النفط العملاقة «سوبر تانكر».

      وأوضحت أن الناقلة العملاقة تعرّضت لانفجار شديد أثناء مرورها عبر المسار غير المصرّح به، وأن النيران لا تزال تشتعل فيها.

      وأضافت أن الناقلتين أوقفتا أنظمة الملاحة والتعريف الخاصة بهما، وكانتا تعتزمان العبور سرّاً بدعم من الجيش الأميركي، بحسب البيان، قبل أن تتوقفا في مكانهما عقب الحادث.

      المصدر: موقع المنار

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