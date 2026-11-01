«جاهزون بلا قيود».. مشاهد تُعرض للمرة الأولى لتجهيز الصواريخ والمسيّرات الإيرانية وإطلاقها

نُشرت للمرة الأولى مشاهد مصوّرة توثّق مراحل تجهيز الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية وإعدادها للعمليات العسكرية، وصولاً إلى إطلاقها باتجاه أهداف معادية، في تسجيل بعنوان «جاهزون بلا قيود» يستعرض جانباً من الاستعدادات العملياتية للقوات المسلحة الإيرانية وآليات تنفيذ ضرباتها.

وتُظهر المشاهد تسلسلاً لعمليات التحضير والتجهيز، تليه لقطات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، في عرض يربط بين مراحل الإعداد العسكري والتنفيذ الميداني.

ويأتي نشر التسجيل في وقت تؤكد فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطوير جاهزيتها العسكرية وتعزيز قدراتها على الرد على الاعتداءات والتهديدات، بالتزامن مع تصريحات لقائد الثورة ومسؤولين إيرانيين شدّدوا فيها على أن الردود الدفاعية لن تكون مقيّدة بحدود جغرافية محددة.

ويقدّم التسجيل عرضاً مصوّراً لمراحل الإعداد والإطلاق ضمن العمليات العسكرية الإيرانية، في سياق إبراز قدرات القوات المسلحة واستعدادها لمواجهة أي اعتداء جديد.

المصدر: موقع المنار