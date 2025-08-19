عاجل

سرايا القدس: دمرنا أول أمس آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة (ثاقب – خرقية) شديدة الانفجار – زرعناها مسبقاً- في منطقة المصلبة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة وقد رصد مجاهدونا عمليات إجلاء للجنود من المكان