عضو بمجلس ميسان العراقية يحذّر من خسائر إغلاق منفذ الشيب مع ايران ويطالب بإعادة فتحه فوراً

حذّر عضو مجلس محافظة ميسان العراقية، حسين المرياني، من التداعيات الاقتصادية لاستمرار إغلاق منفذ الشيب «جذابة» الحدودي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً أنه ألحق خسائر اقتصادية كبيرة وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، ومطالباً بإعادة فتحه فوراً.

وأوضح المرياني أن إغلاق المنفذ أضرّ باقتصاد محافظة ميسان والمحافظات المجاورة، محذّراً من أن استمراره فترة طويلة ستكون له تداعيات على ميسان ومحافظات عراقية أخرى.

وأكد رفض أهالي المحافظة استمرار إغلاق هذا المنفذ الحيوي، مشدّداً على أنهم لا يستطيعون تحمّل تبعات ما وصفه بأخطاء الحكومات الاتحادية ودفع ثمنها.

وتساءل: «ما ذنب المواطنين حتى يشهدوا ارتفاع أسعار جميع السلع والمواد الغذائية بسبب أخطاء الحكومات؟».

وأشار المرياني إلى أن أبناء المحافظة يواصلون المطالبة بإعادة فتح المنفذ التجاري مع إيران بشكل فوري، لتنشيط اقتصاد المحافظة والحيلولة دون مزيد من ارتفاع الأسعار.

المصدر: وكالة مهر