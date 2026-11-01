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    مراسل المنار: غارة من طيران العدو الاسرائيلي استهدفت اطراف بلدة بيت ياحون لجهة عيتا الجبل في جنوب لبنان

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