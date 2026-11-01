الأحد   
   01 11 2026   
   20 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 18:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إطلاق نار من مسيّرة للعدو الإسرائيلي باتجاه خيام النازحين قرب دوار التوأم بمدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      بالصورة | غارة صهيونية استهدفت أطراف بيت ياحون في جنوب لبنان

      بالصورة | غارة صهيونية استهدفت أطراف بيت ياحون في جنوب لبنان

      مراسل المنار: غارة من طيران العدو الاسرائيلي استهدفت اطراف بلدة بيت ياحون لجهة عيتا الجبل في جنوب لبنان

      مراسل المنار: غارة من طيران العدو الاسرائيلي استهدفت اطراف بلدة بيت ياحون لجهة عيتا الجبل في جنوب لبنان

      السودان يتهم إثيوبيا بانطلاق 187 مسيّرة من أراضيها ويطالب بوقف الهجمات والتعويض

      السودان يتهم إثيوبيا بانطلاق 187 مسيّرة من أراضيها ويطالب بوقف الهجمات والتعويض