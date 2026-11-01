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    مصدر عسكري لوسائل إعلام يمنية: نحذر شركات الطيران العالمية من استخدام الأجواء السعودية باستثناء أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة

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