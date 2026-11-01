وزيرة الشؤون الاجتماعية استكملت جولتها الجنوبية

استكملت وزيرة الشؤون الاجتماعية جولتها الجنوبية، حيث كانت بلدة فرون في قضاء بنت جبيل محطتها الثانية بعد بلدة جويا، وكان في استقبال الوزيرة السيد ورئيس مكتب قطر الخيري محمد زهرة، رئيس بلدية فرون حسن عادل بزي، وحشد من الأهالي والفاعليات البلدية والاجتماعية.

وخلال اللقاء، تحدثت الوزيرة السيد عن أهمية مواكبة أوضاع النازحين والوقوف إلى جانبهم، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجنوب، مؤكدة ضرورة تعزيز المساعدات الإنسانية والاجتماعية، والعمل على توفير مراكز إيواء مناسبة وتأمين الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة.

من جهته، رحّب رئيس بلدية فرون حسن عادل بزي بالوزيرة والوفد المرافق، مثمّناً هذه الزيارة التي تعكس الاهتمام الرسمي بأوضاع البلدات الجنوبية وأهلها، ومشدداً على أهمية استمرار الدعم والمساندة، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه البلدة وأبناءها.

بدوره، تحدث رئيس مكتب قطر الخيري محمد زهرة عن اهتمام دولة قطر وحرصها على الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه، ولا سيما في الظروف الإنسانية الصعبة، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود الإغاثية والإنسانية لدعم العائلات المتضررة والنازحين.

وفي ختام الزيارة، جرى تسليم عدد من البيوت السكنية الجاهزة المخصصة لإيواء النازحين، في خطوة تهدف إلى تأمين مأوى لائق للعائلات التي اضطرتها الظروف إلى مغادرة منازلها، وتعزيز مقومات الصمود في هذه المنطقة الجنوبية.