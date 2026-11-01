25 قتيلاً و22 جريحاً في اشتباكات على مصادر المياه وسط تشاد

أعلنت الحكومة التشادية، الأحد، مقتل 25 شخصاً وإصابة 22 آخرين في اشتباكات بين مجموعتين عرقيتين متنافستين على الوصول إلى مصادر المياه وسط البلاد، مشيرة إلى توقيف 39 شخصاً ونقلهم إلى العاصمة نجامينا.

وقالت وزارة الإدارة الإقليمية إن أعمال العنف وقعت في منطقة على الحدود بين إقليمَي حجرة لاميس وبحر الغزال، فيما أفاد مسؤول محلي لوكالة فرانس برس بأن قوات الأمن تمكّنت من السيطرة على الوضع إلى حدّ كبير.

وأوضح عضو في البرلمان المحلي للوكالة أن الاشتباكات اندلعت الجمعة، إثر مشادة بين راعٍ من قبيلة «كريدا»، جلب مواشيه للشرب من بركة مياه، وأحد أفراد مجموعة «كوكا».

وأضاف أن الراعي أخرج سلاحه وأطلق النار على قدم الرجل الآخر، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين المجموعتين، نُقل على إثره 22 جريحاً إلى المستشفى في نغورا، عاصمة الإقليم.

وزارت بعثة حكومية يقودها عدد من الوزراء المنطقة، السبت. وأوضحت وزارة الإدارة الإقليمية، في بيان، أن الزيارة تأتي ضمن جهود الحكومة لإعادة الهدوء وحماية المدنيين ومنع مزيد من التصعيد وتشجيع الحوار بين المجموعتين.

وتشهد تشاد، التي تصنّفها الأمم المتحدة ضمن الدول الإفريقية الأكثر عرضة لتداعيات التغيّر المناخي، اشتباكات دامية متكررة بين مجموعات محلية بسبب النزاعات على المياه والأراضي والماشية.

ولا يزال الوصول إلى المياه متفاوتاً بدرجة كبيرة في هذا البلد الواسع المساحة، الواقع وسط إفريقيا، فيما تتسبّب النزاعات على الموارد الشحيحة مراراً في اندلاع أعمال عنف.

ووفقاً للأمم المتحدة، كانت أقل من 10 بالمئة من الأسر تتمتّع بإمكانية الحصول بصورة موثوقة على مياه جارية آمنة عام 2024.

وفي نيسان/أبريل، أسفر نزاع حول بئر مياه في شرق تشاد عن مقتل 44 شخصاً وإصابة عشرة آخرين.

المصدر: أ.ف.ب.