حماس تدين استشهاد 8 أشخاص في خان يونس وغزة وتطالب الضامنين بالتحرك لوقف جرائم الاحتلال

أدانت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» استهداف قوات الاحتلال مجموعة من أفراد الشرطة في مواصي خان يونس ظهر اليوم، ما أسفر عن استشهاد خمسة منهم، وقصف مدينة غزة الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص، بينهم أب وطفله، وإصابة عدد من المواطنين، مطالبةً الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات وإلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ الاتفاق.

واعتبرت الحركة، في تصريح صحفي، أن الاستهدافين يشكّلان «جريمة حرب متعمدة» تُضاف إلى الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وتهدف إلى منع عودة الحياة والأمن إلى قطاع غزة، استكمالاً لما وصفته بحرب الإبادة الجماعية التي لا يزال الفلسطينيون يعيشون فصولها المأساوية.

وأكدت أن الاستهداف المتعمد والمتكرر للشرطة المدنية أثناء تأديتها مهام حفظ النظام والأمن يمثّل محاولة لإعاقة جهود التعافي واستعادة الاستقرار في القطاع وبث الفوضى فيه، في إطار نهج التهجير القسري الذي يسعى الاحتلال إلى فرضه على الشعب الفلسطيني.

ورأت «حماس» أن الصمت الدولي والعجز عن التصدي لهذه الجرائم يشجّعان الاحتلال وحكومة بنيامين نتنياهو، «مجرم الحرب»، على مواصلة سياسات القتل والتدمير والحصار، ضمن مساعيهما لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وجدّدت الحركة مطالبتها الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار وجميع الأطراف المعنية بالتحرك العاجل لوقف «مسلسل الإجرام والإرهاب اليومي» بحق الشعب الفلسطيني، وإلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق، وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إليهم.

المصدر: موقع المنار