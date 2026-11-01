مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مروّجي مخدرات في طريق المطار

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ الاتي: “في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة مرتكبي جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات حول قيام شخص بترويج المخدّرات في محلّة طريق المطار، على متن درّاجة آلية.

على الأثر، قامت عناصر مفرزة استقصاء جبل لبنان باستقصاءاتها الميدانيّة، وبنتيجة الرصد والمتابعة أطبقت إحدى دوريّات المفرزة على الدرّاجة في المحلّة المذكورة، وهي نوع سويت لون أسود من دون تسجيل، وعلى متنها المدعو: ه. ح. ص. (مواليد 2001، فلسطيني). وضبطت في حوزته 8 طبّات بلاستيكية كبيرة الحجم بداخلها مادّة مخدّرة بيضاء اللّون.



كذلك وفي المحلّة ذاتها، وبتاريخ 20-10-2026، أوقفت دوريّة أخرى من المفرزة المذكورة أحد المروجين على متن دراجة آليّة نوع هوجو لون أزرق وأسود من دون لوحات، ويدعى: ح. غ. (مواليد عام 1999، سوري).



أُودع الموقوفان مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.