الأحد   
   01 11 2026   
   20 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 13:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    صورة وخبر

    بالصورة | غارة جوية تستهدف بلدة القصير جنوب لبنان


    شنّ الطيران الحربي المعادي غارة استهدفت بلدة القصير في جنوب لبنان.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    بالفيديو | تفجيران لجيش العدو في بلدة عيترون اليوم

    بالفيديو | تفجيران لجيش العدو في بلدة عيترون اليوم

    بالفيديو | تحليق للطيران الحربي المعادي في أجواء الجنوب اللبناني

    بالفيديو | تحليق للطيران الحربي المعادي في أجواء الجنوب اللبناني

    بالفيديو | تحليق درون على علو منخفض فوق بلدة ديركيفا

    بالفيديو | تحليق درون على علو منخفض فوق بلدة ديركيفا