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    لبنان

    بالفيديو | تفجيران لجيش العدو في بلدة عيترون اليوم

      أقدم جيش العدو الإسرائيلي على تنفيذ تفجيرين في بلدة عيترون الحدودية جنوب لبنان.

      المصدر: موقع المنار

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