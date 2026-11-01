الشيخ الخطيب: كنا وما زلنا نريد الحفاظ على لبنان، ونتيجة اتفاق الإطار كانت ذلاً وهواناً

اكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب “إننا كنا وما زلنا نريد الحفاظ على لبنان، وقد دفعنا من أجله الدماء، ودعونا الجميع إلى عدم الثقة بالعدو الإسرائيلي وعدم الاستسلام له. لكن النتيجة التي ذهبوا إليها من خلال اتفاق الإطار كانت، في نظرنا، ذلاً وهواناً أمام الإسرائيلي”.



اضاف في الاحتفال الذي أقامته بلدة سحمر في البقاع الغربي، بنجاح كوكبة من أبناء البلدة في الشهادات الرسمية: أما أنتم، فقد بقيتم واقفين كأشجار السنديان، ثابتين راسخين، والنصر سيكون لكم بإذن الله. لقد أفشلتم مخططات الأذرع الأساسية للعدو، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية.

وتابع: “لقد وقفتم كالصخرة الصلبة في وجه العدوان، ولم تخيفكم كل المآسي التي تعرضتم لها، ولا مشاهد الدمار والقتل، حتى إن نبش القبور لم يدفعكم إلى رفع راية الاستسلام. حاول الإعلام العميل والمأجور أن يزرع الهزيمة في نفوسكم، وأن يدفعكم إلى الاستسلام والتخلي عن الدفاع عن شرفكم ودينكم وكرامتكم وأرضكم ووطنكم. لكنكم واجهتم كل ذلك، ودافعتم عن هذه القيم، ودفعتم ثمناً غالياً نيابة عن اللبنانيين جميعاً”.

وقال الشيخ الخطيب: “للأسف، كان من المفترض أن يقف اللبنانيون، في مواجهة هذا العدوان الغاشم، إلى جانب أهلهم وإخوانهم ومواطنيهم. لكن الدعاية الإعلامية والتحريض المذهبي والديني أسهما في تشويه صورتكم لدى كثيرين ممن لا يعرفون حقيقتكم. ولو عرف هؤلاء الحقيقة، لكان موقفهم مختلفاً”.