ترامب: سنتعامل مع مواقع إيران النووية في حال تجدد الحرب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن القدرات النووية الإيرانية دُمرت، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك موقع أو موقعان يتعين التعامل معهما، ويمكن تنفيذ ذلك خلال 10 دقائق.

وأضاف ترامب للصحافيين من مقر إقامته مارالاغو في ولاية فلوريدا، أن «جبل الفأس» من المواقع الإيرانية التي ستعمل الولايات المتحدة على التعامل معها، مؤكداً أن بلاده قادرة على التحرك بسرعة كبيرة.

وتابع «لسنا في عجلة من أمرنا بشأن إيران، بعدما دمرنا قواتها البحرية والجوية ودفاعاتها المضادة للطائرات».

وشدد ترامب على أن إيران «لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً»، مضيفاً أن طهران ترغب في إبرام اتفاق، وأن واشنطن ستنتظر لترى ما سيحدث بشأن ذلك.

وقالت وسائل إعلام أميركية، يوم الأربعاء الماضي، إن نائب الرئيس الأميركي جي.دي فانس وجّه رسالة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، وأُرسلت الرسالة بتوجيه من ترامب.

ولم تتضمن الرسالة ذاتها أو الاتصالات التي أعقبتها مقترحات سلام محددة، بل ركّزت على البحث عن إطار عام لاستئناف المفاوضات.

وسبق أن ذكر موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن الولايات المتحدة وإسرائيل أعدّتا خطة لعملية عسكرية جديدة ضد إيران، قد تبدأ فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي الأميركية، في تشرين الثاني الجاري، في حال تعثر المفاوضات الدبلوماسية.

رضائي: العقيدة النووية الإيرانية قيد النقاش

من جهته، أعلن رضائي، أنه اطّلع على رسالة فانس، لكنه لم يردّ عليها حتى الآن، مشيراً إلى أن بلاده تناقش احتمال تغيير عقيدتها النووية في حال اندلاع الحرب مجدداً، من دون اتخاذ أي قرار حكومي جديد في هذا الشأن.

وقال رضائي إن «نبرة» الأميركيين تغيّرت، معتبراً أن ذلك مؤشر جيد، ومضيفاً: «بما أنهم لم يطرحوا أي شيء بشأن الرسالة، فلن أقول شيئاً عنها في الوقت الراهن أيضاً».

وأشار إلى وجود نقاش حول الإبقاء على العقيدة النووية السابقة في حال استئناف الحرب، لافتاً إلى أن لدى الشعب الإيراني مطالب في مجال تغيير هذه العقيدة، ولا سيما بعد استهداف المنشآت النووية الإيرانية، إذ «من الطبيعي أن يتساءل: لماذا تريدون مواصلة العقيدة السابقة؟».

المصدر: وكالات