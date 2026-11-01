المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد محبي: التوجيهات الأخيرة لقائد الثورة فتحت فصلاً جديداً من الحرب والقوات المسلحة اليوم أكثر استعداداً من أي وقت مضى للرد بحزم على العدو