العميد محبي: لا توجد أي قيود جغرافية في الحرب مع أمريكا

أعلن المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد محبي أن “التوجيهات الأخيرة للمرشد الأعلى في لقائه مع كبار القادة العسكريين فتحت فصلاً جديداً من الحرب، والقوات المسلحة اليوم أكثر استعداداً من أي وقت مضى للرد بحزم على العدو.”

وأوضح أنه “لا توجد أي قيود جغرافية في الحرب مع أمريكا، فقد جرى تحديد ساحة واسعة لإلحاق الضرر بالعدو وتحقيق الردع الكامل”، مشيراً إلى أن “الردع الأقصى يعني أنه من الآن فصاعداً لن تتمكن أي دولة من اتخاذ موقف سياسي ضد إيران، ناهيك عن أن تطمع في أراضي البلاد.”

وقال “لقد وضع حرس الثورة الإسلامية رصد أهداف جديدة وتصميم عمليات لجغرافيا جديدة على جدول أعماله”.

المصدر: موقع المنار