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    دولي

    بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في بلغاريا وسط مخاوف أمنية في البحر الأسود

      بدأ البلغار الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد في الدورة الثانية من انتخابات رئاسية تشهد منافسة محتدمة بين مرشحين لديهما رؤيتين متعارضتين حول الحرب في  أوكرانيا والعلاقات مع روسيا، وسط توتر أمني متزايد في البحر الأسود، وفق وكالة “فرانس برس”.

      وتواجه الرئيسة المنتهية ولايتها إيليانا إيوتوفا الداعية إلى الحوار مع موسكو لوضع حد للحرب في أوكرانيا، رئيس الوزراء الانتقالي السابق أندري غيوروف المدعوم من المعارضة المؤيدة للغرب.

      وتكتسب هذه الانتخابات أهمية جيوسياسية بالغة، حيث يختار الناخبون بين مشروعين متباينين كلياً في التعاطي مع حرب أوكرانيا وطبيعة العلاقات المستقبلية مع الكرملين.

      ورغم تصدرها الجولة الأولى بنسبة 35% من الأصوات مقابل 32% لمنافسها، إلا أن أداء السيدة يوتوفا جاء أقل بكثير من توقعات استطلاعات الرأي التي كانت تتنبأ لها بتقدم يصل إلى 20 نقطة.

      المصدر: وكالات

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