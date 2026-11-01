الخليل تحت الحصار لليوم العاشر.. الاحتلال يهجّر 537 عائلة ويعتقل أكثر من 115 مواطناً

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم العاشر على التوالي، عدوانها العسكري على مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وسط تشديد الحصار على مناطق واسعة، ودفع تعزيزات عسكرية، ومواصلة مداهمة المنازل وتخريب محتوياتها، في وقت تتفاقم فيه التداعيات الإنسانية والاقتصادية للعدوان الذي تسبب بتهجير مئات العائلات وتعطيل العملية التعليمية.

وشهدت المدينة الليلة الماضية دفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة من عدة مداخل باتجاه منطقة دير بحة غرب الخليل، بالتزامن مع استمرار إغلاق المنطقة ومحاصرتها، ومداهمة منازل المواطنين وتفتيشها وتخريب محتوياتها، وإجبار المزيد من العائلات على إخلاء منازلها قسراً.

ويأتي ذلك عقب تفجير قوات الاحتلال، يوم الجمعة، منزلي الشهيدين أحمد وحمودة الجعبة في منطقة دير بحة، اللذين استشهدا في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، برصاص جنود الاحتلال عند حاجز “فرش الهوى” شمالي المدينة.

تهجير مئات العائلات

وفي أحدث حصيلة لتداعيات العدوان، ارتفع عدد العائلات المتضررة إلى أكثر من 780 عائلة، بينها 537 عائلة هُجّرت قسراً بشكل كامل، فيما يواجه نحو 5 آلاف مواطن ظروفاً قاسية جراء الحصار والتهجير، سواء بإجبارهم على النزوح من منازلهم أو محاصرتهم داخلها، لا سيما في منطقتي الجلدة ودير بحة.

ووفق بيانات لجنة المساندة والإغاثة، فإن العائلات المهجرة تضم 3361 فرداً، بينهم 232 رضيعاً، و1193 طفلاً، و326 من كبار السن، و147 امرأة حاملاً ومرضعاً، و32 شخصاً من ذوي الإعاقة، و213 من أصحاب الأمراض المزمنة.

كما تلقت اللجنة 531 اتصالاً لطلب المساعدة عبر الرقم المجاني، وجرى التعامل مع الاحتياجات بالتنسيق مع المؤسسات المختصة، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة للإغاثة والتسكين والتعليم والشؤون القانونية والإعلامية والمالية.

اعتقالات وتنكيل بالسكان

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال منذ بدء عدوانها على المدينة أكثر من 115 مواطناً، بينهم فتاة، فيما احتجزت مئات المواطنين وأخضعتهم للتحقيق الميداني والتنكيل.

وتواصل قوات الاحتلال فرض إجراءات عسكرية مشددة في مناطق واسعة من المحافظة، تشمل إغلاق مداخل وطرق رئيسية، واستخدام السواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، وتشديد القيود على حركة المواطنين، بما يفاقم عزل المناطق السكنية ويعرقل وصول السكان إلى الخدمات الأساسية.

وامتدت الاعتداءات إلى المزارعين، إذ هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال مزارعين أثناء قطف ثمار الزيتون في خربة الخرابة شرق بلدة السموع جنوب الخليل، وأجبروهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أراضيهم، وسرقوا ثمار الزيتون.

خسائر اقتصادية وتعطيل التعليم

وعلى الصعيد الاقتصادي، قدّرت الغرفة التجارية في الخليل الخسائر المباشرة الناجمة عن الإغلاقات بما يتراوح بين 10 و12 مليون شيقل يومياً، بينها نحو مليون شيقل في قطاع الحليب وحده.

وتسببت الإجراءات العسكرية في تضرر مئات المنشآت الصناعية والتجارية، وتعطيل حركة العمال والبضائع، بما يهدد الإنتاج وسلاسل التوريد في مختلف المحافظات الفلسطينية.

كما أدى العدوان إلى تعطيل التعليم لنحو 262 ألف طالب في 589 مدرسة على مستوى محافظة الخليل خلال الأسبوع الماضي، فيما لا يزال آلاف الطلبة في المناطق المحاصرة والمهجرة غير قادرين على الوصول إلى مدارسهم.

وتتواصل هذه التداعيات في ظل استمرار الحصار والقيود العسكرية، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للعائلات المتضررة، في وقت لا تزال فيه مئات الأسر محرومة من العودة إلى منازلها.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام