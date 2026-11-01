الأحد   
   01 11 2026   
   20 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 10:13
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    وزير الصحة ركان ناصر الدين: الصناعات الدوائية اللبنانية تتقدم وتثبت حضورها عالميًا

      أكد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين أن الصناعات الدوائية في لبنان تشهد تقدمًا مستمرًا، وتثبت حضورها من خلال سمعتها ومشاركتها في المؤتمرات العالمية.

      وخلال زيارته مصنع الأمصال «Serum & Solution» في بلدة سرعين بقضاء بعلبك، اطّلع ناصر الدين على آلية العمل وخطوط الإنتاج، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي تعمل عليها وزارة الصحة، من خلال إنشاء المختبر المركزي وتشكيل الوكالة الوطنية للدواء، ستشكّل رافعة للقطاع الدوائي في لبنان.

      وتخللت الزيارة زراعة الوزير شجرة أرز في باحة المصنع.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصور | بعد تسجيل إصابات… وزارة الصحة تحذّر من مصادر اللحوم غير الموثوقة

      تقرير مصور | بعد تسجيل إصابات… وزارة الصحة تحذّر من مصادر اللحوم غير الموثوقة

      تقرير مصور | وزارة الصحة تبدأ تغطية 80% من كلفة زراعة القوقعة للأطفال غير المضمونين

      تقرير مصور | وزارة الصحة تبدأ تغطية 80% من كلفة زراعة القوقعة للأطفال غير المضمونين

      كشافة الإمام المهدي في بعلبك تتضامن مع المحجّبات في أذربيجان

      كشافة الإمام المهدي في بعلبك تتضامن مع المحجّبات في أذربيجان