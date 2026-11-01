وزير الصحة ركان ناصر الدين: الصناعات الدوائية اللبنانية تتقدم وتثبت حضورها عالميًا

أكد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين أن الصناعات الدوائية في لبنان تشهد تقدمًا مستمرًا، وتثبت حضورها من خلال سمعتها ومشاركتها في المؤتمرات العالمية.

وخلال زيارته مصنع الأمصال «Serum & Solution» في بلدة سرعين بقضاء بعلبك، اطّلع ناصر الدين على آلية العمل وخطوط الإنتاج، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي تعمل عليها وزارة الصحة، من خلال إنشاء المختبر المركزي وتشكيل الوكالة الوطنية للدواء، ستشكّل رافعة للقطاع الدوائي في لبنان.

وتخللت الزيارة زراعة الوزير شجرة أرز في باحة المصنع.

المصدر: موقع المنار