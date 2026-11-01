الأحد   
   01 11 2026   
   20 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 10:13
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    اعتداءات متواصلة للعدو على قرى الجنوب

      أفاد مراسل المنار بملخص الاعتداءات التي طالت الأراضي اللبنانية منذ منتصف ليل السبت ٣١ تشرين أول ٢٠٢٦ لغاية السابعة من صباح الأحد ١ تشرين الثاني ٢٠٢٦، والتي جاءت على الشكل التالي:

      أولاً: القصف المدفعي المعادي:

      1. قصف مدفعي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثا وحاريص.
      2. قصف مدفعي استهدف بلدة صربين.
      3. قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة تولين المتصلة بوادي الحجير
      4. قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري.
      5. قصف مدفعي استهدف اطراف بلدة شقراء المتصلة بوادي السلوقي.
      6. قصف مدفعي استهدف بلدة القصير.
      7. قصف مدفعي استهدف منطقة المعبور عند أطراف بلدة القصير.
      8. قصف مدفعي استهدف وادي زبقين، ووادي العزية.

      ثانياً: تفجيرات نفذها جيش الإحتلال.

      1. تفجيران نفذهما جيش العدو في بلدة عيترون.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      اعتداءات متواصلة على القرى والبلدات الجنوبية

      اعتداءات متواصلة على القرى والبلدات الجنوبية

      اعتداءات معادية متواصلة على بلدات جنوبية بعد منتصف الليل

      اعتداءات معادية متواصلة على بلدات جنوبية بعد منتصف الليل

      اعتداءات إسرائيلية متواصلة على مناطق جنوبية واستهداف سيارة في منطقة النبطية

      اعتداءات إسرائيلية متواصلة على مناطق جنوبية واستهداف سيارة في منطقة النبطية