اعتداءات متواصلة للعدو على قرى الجنوب

أفاد مراسل المنار بملخص الاعتداءات التي طالت الأراضي اللبنانية منذ منتصف ليل السبت ٣١ تشرين أول ٢٠٢٦ لغاية السابعة من صباح الأحد ١ تشرين الثاني ٢٠٢٦، والتي جاءت على الشكل التالي:

أولاً: القصف المدفعي المعادي:

قصف مدفعي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثا وحاريص. قصف مدفعي استهدف بلدة صربين. قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة تولين المتصلة بوادي الحجير قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري. قصف مدفعي استهدف اطراف بلدة شقراء المتصلة بوادي السلوقي. قصف مدفعي استهدف بلدة القصير. قصف مدفعي استهدف منطقة المعبور عند أطراف بلدة القصير. قصف مدفعي استهدف وادي زبقين، ووادي العزية.

ثانياً: تفجيرات نفذها جيش الإحتلال.

تفجيران نفذهما جيش العدو في بلدة عيترون.

المصدر: موقع المنار