اعتداءات متواصلة للعدو على قرى الجنوب

أفاد مراسل المنار بملخص الاعتداءات التي طالت الأراضي اللبنانية منذ منتصف ليل السبت ٣١ تشرين أول ٢٠٢٦ لغاية السابعة من صباح الأحد ١ تشرين الثاني ٢٠٢٦، والتي جاءت على الشكل التالي:
أولاً: القصف المدفعي المعادي:
- قصف مدفعي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثا وحاريص.
- قصف مدفعي استهدف بلدة صربين.
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة تولين المتصلة بوادي الحجير
- قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري.
- قصف مدفعي استهدف اطراف بلدة شقراء المتصلة بوادي السلوقي.
- قصف مدفعي استهدف بلدة القصير.
- قصف مدفعي استهدف منطقة المعبور عند أطراف بلدة القصير.
- قصف مدفعي استهدف وادي زبقين، ووادي العزية.
ثانياً: تفجيرات نفذها جيش الإحتلال.
- تفجيران نفذهما جيش العدو في بلدة عيترون.
المصدر: موقع المنار